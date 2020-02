Gianna Nannini ha "rischiato" di avere una parte in Basic Instinct 2, film del 2006 sequel del ben più noto thriller erotico del 1992 che sbancò i botteghini di tutto il mondo e che consacrò la stella di Sharon Stone. La stessa Stone, coinvolta nel progetto del numero 2 come protagonista, volle a tutti i costi fare un provino alla rocker senese per il ruolo di una donna che, nella scena di una festa, suonava la chitarra e cantava. E' stata la stessa Nannini a raccontarlo sulle pagine di Vanity Fair: "Mi arrivò una mail da Hollywood, una cosa allucinante perché io sono tutto fuori che un'attrice. Vidi il copione e non mi colpì, ma se ti vuole a tutti i costi una come Sharon Stone, sei per forza incuriosita. Mi trovavo a Londra, così andai a fare il provino, ma non avevo le giuste emozioni. Non mi sentivo nei miei panni. Il ruolo richiedeva che a un certo punto seducessi sia la Stone che il coprotagonista. Avevano sicuramente sbagliato persona, non sono il tipo. In qualche modo finii lo show, furono tutti molto carini, ma quando me ne andai chiusi la porta anche a quel film". Per la cronaca, la programmazione di Basic Instinct 2 è andata piuttosto male.

