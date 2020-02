Aria di amarcord e di storia domenica 16 febbraio al Palaperucatti. Sugli spalti, ad assistere alla partita casalinga della Virtus contro la Pallacanestro Prato, i giocatori che hanno vestito la maglia rossoblù negli anni Sessanta. Un tuffo nel passato che fa parte delle celebrazioni della società per i 70 anni dalla fondazione. Circa 30 i presenti, che hanno scritto pagine indelebili della realtà voluta da don Perucatti. Tra loro, "Il Nano" Cappelli, o anche atleti provenienti da fuori Siena, come Soriani, e personaggi molto conosciuti in città come l'avvocato Emilio Falaschi, l'ex capitano dell' Aquila Renato Romei, e l'ex Rettore dell'Università degli Studi di Siena Silvano Focardi, nonchè altri storici ex virtussini come Franco Martinelli, Fabio Neri e Fabio Francioni.