Dopo il grande spavento per il vetro dell'auto sfondato da un sasso lanciato da un cavalcavia, l'attore Stefano Fresi racconta (VIDEO) la disavventura. Era lui alla guida mentre al suo fianco c'era Alessandro Benvenuti, direttore artistico dei teatri di Siena e suo compagno di avventura nello spettacolo Don Chisci@tte. Lo avevano appena rappresentato a Gessopalena e stavano viaggiando verso Roma. "Siamo vivi per miracolo - commenta Fresi. - Non so come sono riuscito a mantenere il controllo, il sasso ha bucato il parabrezza e i vetri hanno investito Benvenuti, seduto al posto del passeggero. Non abbiamo riportato ferite, ma lo spavento è stato davvero grande". Poi specifica: "Era passata da poco la mezzanotte e, poco prima di superare il cavalcavia, Alessandro ha intravisto quelle che gli sono sembrate due sagome. Poi un boato tremendo e il vetro che è andato in frantumi. In macchina, quando abbiamo controllato, c'era la pietra. Se avesse colpito me, non so se sarei riuscito a mantenere il volante. Tutto e bene quel che finisce bene, questi sono degli imbecilli pericolosi, dubito che capiscano quante vite mettono a rischio".