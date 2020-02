Con la vittoria di Diodato, è calato il sipario sul Festival di Sanremo 2020. Una settimana intensa che è stata anche una splendida esperienza per la senese Michela Cordini, che ha potuto vivere a contatto con le stelle della canzone come massaggiatrice. "Ho lavorato - racconta - alla Luxury massage area presso l'Hotel Miramare. Ho partecipato alla selezione avvenuta nel mese di dicembre organizzata dalla scuola di massaggio professionale Diabasi e l'ho superato positivamente . E' stata un'importante occasione di crescita non solo personale, ma anche professionale perché aver avuto la possibilità di massaggiare tanti artisti ed ospiti dell'hotel è stato entusiasmante. La mia gioia ho potuto condividerla con altri colleghi, oramai diventati amici, provenienti da diversi luoghi dell'Italia".