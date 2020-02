Notte di paura per la titolare di una tabaccheria in via Cassia Aurelia a Chiusi Scalo, in provincia di Siena. Un uomo, con il volto parzialmente coperto da un cappuccio e da un collarino, è entrato e, con in pugno un coltello, ha minacciato la commerciante e l'ha costretta a entrare un un ripostiglio, chiudendola dentro. Successivamente, ha portato a compimento il furto che aveva programmato da fare, fuggendo con l'incasso di 2000 euro. La donna, dalla sua improvvisata cella sul retro del negozio, ha dato l'allarme con il cellulare, così sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia, che l'hanno liberata. La tabaccaia ha così potuto raccontare quanto avvenuto e constatare i danni riportati in questa disavventura.