Lutto per il mondo del Palio e per l'intera città di Siena. E' scomparso Franco Sodi, che per 27 anni ha ricoperto il prestigioso quanto delicato ruolo di maestro di Campo durante il Corteo storico. Pilastro della Festa a cavallo di due secoli, nel 2014 ha sfilato per l'ultima volta sul tufo, a luglio, mentre alla vigilia della Carriera di agosto ha comunicato il proprio ritiro per motivi di salute, passando il testimone all'amico e collega Riccardo Frosini. Nel 2012 gli è stata assegnata la medaglia di civica riconoscenza. Contradaiolo della Chiocciola, classe 1948, faceva parte del corpo dei vigili urbani e spesso, appena smessi i panni di maestro di campo, indossava nuovamente la divisa ed entrava in servizio per garantire l'ordine nel dopo Palio. In San Marco è stata esposta la bandiera a lutto e in bacheca è apparso l'annuncio "E' deceduto il chiocciolino Franco Sodi".

