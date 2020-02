A San Remo è il giorno di Gianna Nannini. Questa sera, 7 febbraio 2020, la rocker dell'Oca sarà ospite del 70esimo Festival della canzone italiana e salirà sul palco del teatro Ariston per un live molto atteso, nel quale presenterà un estratto dal suo ultimo album di inediti, dal titolo La differenza, ma regalerà al pubblico in sala e davanti ai teleschermi anche un medley dei suoi più grandi successi.

L'artista senese, però, ha già fatto la sua comparsa alla kermesse ligure: insieme a Fiorella Mannoia, Giorgia, Laura Pausini, Elisa, Emma Marrone e Alessandra Amoroso, ha presentato il concerto del 19 settembre, in programma all’arena Campovolo, dedicato alle donne e contro la violenza. L'evento si chiama Una, nessuna, centomila. "Ci siamo schierate ancora una volta perchè non ne possiamo più", ha spiegato la Nannini, tenendo in mano un microfono rosso, che è il colore della lotta contro la violenza sulle donne.