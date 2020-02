Attimi di autentica paura in località Colle Malamerenda. Due operai addetti alla rete elettrica di media e bassa tensione stavano effettuando un intervento di manutenzione per un guasto quando uno di loro, per ragioni ancora da ricostruire con precisione, ha subìto una scarica elettrica che lo ha tramortito. Il compagno ha immediatamente allertato il 118 e ha eseguito le manovre di primo soccorso. L'uomo colpito è stato trasportato al policlinico delle Scotte di Siena, dove è stato sottoposto a vari esami, che hanno escluso lesioni interne. Non è in pericolo di vita, ma dovrà rimanere in osservazione per 48 ore. Poche ore dopo l'incidente, comunque, era vigile e ha riconosciuto i parenti e le persone accorse a visitarlo.