L'unità operativa di Ginecologia del policlinico delle Scotte di Siena ha un nuovo direttore. Si tratta di Errico Zupi, professore ordinario di ginecologia ed ostetricia con grande esperienza professionale e un ottimo curriculum scientifico e didattico. Ha lavorato a Roma presso l’Ospedale Sant’Eugenio, il Fatebenefratelli dell’Isola Tiberina e l’Università Tor Vergata e ha ricevuto diversi premi internazionali per l’attività chirurgica mininvasiva, per le tecniche di minilaparoscopia e isteroscopia. Con oltre 5 mila interventi effettuati, è uno dei massimi esperti in Italia. "Conosco e stimo i professionisti delle Scotte - commenta Zupi - dove ho lavorato tra il 2012 e il 2013. So che possiamo portare risultati importanti potenziando l’offerta ginecologica, soprattutto con le procedure chirurgiche mininvasive, a tutto vantaggio delle donne che possono rivolgersi con fiducia alla nostra équipe".