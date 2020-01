Alberto Angela e la trasmissione Meraviglie - La penisola dei tesori tornano a Siena. Come nella prima puntata della prima serie, andata in onda il 4 gennaio 2018, lo studioso e le sue telecamere hanno nuovamente indugiato nella città del Palio, spiegando la grandezza della Repubblica, narrando il ruolo e le vicende dei 9, costretti a vivere segregati nel Palazzo pubblico (per non farsi influenzare da nessuno di esterno al momento di prendere le decisioni) e a sedare non solo le guerre con le altre città (Firenze in prima linea), ma anche quelle interne tra guelfi e ghibellini, nobili e mercanti, compagnie militari contrapposte e poi sfociate nelle Contrade. Si sono analizzate le stanze più importanti del Comune, senza tralasciare la lettura delle allegorie del Buon Governo e del Cattivo Governo o le spiegazioni delle tattiche militari e psicologiche con cui Guido Riccio da Fogliano faceva cadere i castelli fortificati sotto il dominio senese.

Il Duomo con le sue tarsìe, l'imponente cupola, la biblioteca Piccolomini e le opere di Michelangelo e Pinturicchio hanno fatto da tratto d'unione con la Piazza del Campo e il racconto di Gianna Nannini su quanto forte sia il suo legame con "la più bella delle città" e con le emozioni del Palio, ancora vive malgrado gli anni e i chilometri di lontananza dalle lastre natìe.

La trasmissione, inoltre, ha vissuto una sorta di ping pong tra Siena e la Valdorcia e l'ombra dell'Amiata. Il paesaggio, patrimonio dell'Unesco, è stato osservato dalla Loggia dei Nove, ritrovato negli affreschi del palazzo, lanciato dalla figura di Pio II, che fondò la sua città perfetta e volle darle il suo nome: Pienza, dalle architetture affascinanti e i giochi di luce suggestivi. Il viaggio è poi approdato a Radicofani, ai piedi della Rocca di Ghino di Tacco, nobile bandito che depredava i viandanti della via Francigena senza però lasciarli totalmente privi di beni. Una figura leggendaria, un Robin Hood delle zone vulcaniche in cui il suo maniero era una sorta di faro visibile da ogni dove. Una terra, la Valdorcia, descritta dal fotografo Oliviero Toscani come sinonimo internazionale di bellezza, al pari del resto della Toscana.