Porterà il nome di Nadia Toffa, la Iena scomparsa nell'agosto del 2019, la seconda edizione del concorso “Prevenire è vita”, promosso dalla Lilt di Siena e che coinvolgerà le scuole superiori senesi nel 2020. Il Concorso, realizzato in collaborazione con il Rotary Club Montaperti Castelnuovo Berardenga, interesserà molti studenti senesi, sensibilizzati sui temi della prevenzione oncologica. Nella prima edizione il concorso ha coinvolto oltre seicento ragazzi che, grazie anche alla collaborazione della Guardia di Finanza di Siena, hanno affrontato le tematiche relative a prevenzione e qualità della vita. Nel corso degli incontri si è parlato di rischi e danni derivati dall’uso ed abuso di alcol, tabacchi, sostanze stupefacenti, alimenti non genuini provenienti da filiere non controllate, nell’ottica di illustrare secondo una logica condivisa i rischi complessivi derivanti da scelte di vita sbagliate, non solo in termini reputazionali, ma soprattutto, sotto forma di ricadute sull’incolumità personale.