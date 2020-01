Dal 23 dicembre alcune zone del centro storico di Siena sono scollegate dal wi fi e da internet offerti dal gestore Tim. Sembrava che tutto potesse risolversi entro il 27 dello stesso mese, adesso pare che prima del 4 gennaio non sia ipotizzabile il ripristino del servizio. I cittadini, che pagano per qualcosa che non c'è (ma potranno chiedere di stornare dalla prossima bolletta tutti i giorni di black out), sono esasperati e continuano a bombardare di chiamate il call center del colosso delle telecomunicazioni, ricevendo in cambio una risposta registrata che assicura che la segnalazione è stata presa in carico e che c'è dispiacere per il protrarsi del disservizio. Alla base del problema ci sarebbero delle piastre da sostituire, e il periodo delle feste non aiuta certo a velocizzare le cose.