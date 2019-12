Alcuni senesi denunciano il degrado delle scalinate e delle risalite meccanizzate di via Cesare Battisti, il Comune respinge l'accusa e fornisce la sua versione dei fatti. Al centro del contendere ci sono le strutture che uniscono la parte di strada di Pescaia, dove si fermano gli autobus scolastici, alle scuole (l'istituto Bandini e il liceo Galilei). Un gruppo di residenti di San Prospero, attraverso un documento, ne mette alla berlina lo stato di abbandono totale, puntando il dito in particolare sui due montascale per disabili sottoposti alle intemperie perché si sono rotte le coperture.

La palla passa dunque all'amministrazione, e l'assessore ai lavori pubblici Sara Pugliese ribatte: "Le due scale mobili furono realizzate nel periodo 2006 e 2007, a supporto del parcheggio ex Sita, che però non è stato realizzato. Così la funzione degli impianti è stata limitata solo al servizio delle scuole e sono aperti nei giorni di lezione, in orario di arrivo e di ripartenza degli autobus che portano gli studenti. Non sono in abbandono, sono soltanto fermi in questa fase di vacanze".