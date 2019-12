Il Comune di Siena, in vista dei Palii del 2020, ha stanziato quasi 50 mila euro per installare in piazza del Campo altri 5 varchi automatici, come quelli già sperimentati con successo nelle Carriere del 2019. In questo modo, verrà aumentata la capienza all'interno della conchiglia, che al momento è a quota 16 mila persone. Il programma dell'amministrazione intende proseguire, con 5 installazioni all'anno, fino al 2023, seguendo una cronoprogrammazione che ha lo scopo di alzare il livello di sicurezza grazie a queste vere e proprie uscite di sicurezza smontabili che, in caso di necessità, possono essere aperte con un apposito congegno, e rimuovendo gli steccati intorno, per consentire un più facile deflusso verso l'anello di tufo.