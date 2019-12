I 55 percussionisti dell’Orchestra Bandao, che affonda le proprie radici in terra di Siena, saranno gli unici partecipanti italiani alla London’s New Year’s Day Parade del primo gennaio 2020, la sfilata famosa in tutto il mondo che si snoderà nel cuore della capitale inglese, toccando luoghi iconici come Piccadilly Circus e Trafalgar Square. “Sarà un’esperienza molto importante dal punto di vista artistico, umano e musicale - dichiara il direttore artistico Francesco Petreni. - Dopo un'annata molto intensa in giro per l’Italia, e dopo aver concluso il tour 2019 con esperienze di spessore, tra cui quella con Jovanotti a Linate, apriamo il 2020 partecipando ad una delle più importanti manifestazioni europee”.

Per ulteriori approfondimenti, Parata di Capodanno a Londra