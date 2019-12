Anche Massa Marittima si inchina all'arte di Ambrogio Lorenzetti. Il 29 dicembre, nel paese grossetano ai confini con la provincia di Siena, è prevista una visita guidata, “Il Medioevo dorato di Ambrogio Lorenzetti”, il cui fulcro sono le pitture del maestro senese custodite presso il museo di San Pietro all’Orto, dove si trova uno dei suoi capolavori, la Maestà. Si tratta di un’opera a tempera e oro su tavola, realizzata intorno al 1335 per gli eremiti agostiniani della chiesa San Pietro all’Orto, che rappresenta tutt’altro che una Maestà tradizionale. In questo dipinto c'è un’iconografia complessa che raffigura le tre virtù teologali sedute sui gradini che conducono al trono della Madonna con gli angeli musicanti, santi e profeti. Il sovraffollamento dei personaggi intorno al trono sottolinea la portata epocale della nascita di Gesù Cristo a cui non potevano mancare tutti coloro che hanno fatto la storia della Chiesa.

