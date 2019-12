Una 75enne è stata derubata mentre si trovava all'interno del supermercato del quartiere di San Miniato a Siena. E' stata seguita passo passo tra gli scaffali da una donna che, in un suo momento di distrazione, le ha sottratto il portafoglio, al cui interno si trovavano 500 euro in contanti, e si è allontanata. Il misfatto è stato scoperto poco dopo, quando alle casse è giunto il momento di pagare. Dopo un attimo di smarrimento, la vittima si è ricordata del pedinamento e il personale ha chiamato i carabinieri. Grazie all'ausilio delle immagini della videosorveglianza, l'autrice del furto è stata individuata: si tratta di una 45enne di Montepulciano, già conosciuta per precedenti vicende di questo genere. Mancando la flagranza, non è stato possibile arrestarla, ma è stata deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica.