Siena, temperature a picco: in città minime sotto lo zero, sull'Amiata sfioreranno i -10

Arriva l'inverno in tutta la provincia di Siena. Se il Natale è stato con temperature primaverili, la situazione è destinata a cambiare nelle prossime ore.

Già da domani nella città di Siena è atteso un brusco calo delle temperature, con minime vicinissime allo zero centigrado. Nel fine settimana è previsto che la colonnina di mercurio scenda sotto lo zero. Resteranno piuttosto piacevoli, invece, le massime, mai sotto i 5 gradi.

Andrà peggio nella zona amiatina: in vetta nei prossimi giorni sono attese temperature minime vicine ai -10 gradi centigradi. La neve, invece, per adesso può attendere: non sono previste precipitazioni.