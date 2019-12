Dopo gli oltre 100 interventi legati al maltempo e al vento, tra la notte di sabato 21 dicembre e l'intera giornata di domenica 22, i vigili del fuoco del comando di Siena hanno cominciato la nuova settimana senza soluzione di continuità. Gli uomini del distaccamento di Montepulciano, per esempio, sono intervenuti per il salvataggio di un cane, che era rimasto bloccato in via del Cimitero a Sarteano, una zona impervia del paese, diventata ancora più difficile da praticare proprio a causa delle perturbazioni che si sono abbattute nel fine settimana. L'animale, che è stato recuperato con l'ausilio di una scala, è apparso in buone condizioni.