Il centro commerciale Porta Siena continua a essere bersaglio di tentativi di furto. Le Volanti della Questura sono intervenute su richiesta della responsabile di un negozio di abbigliamento, allerata dall'allarme scattato con il sistema antitaccheggio. Gli agenti hanno così bloccato un 28enne rumeno che, dopo aver indossato un giubbotto del valore di oltre 200 euro, ha provato a uscire. Immediatamente fermato dal personale dell'esercizio commerciale, ha raccontato di non essersi accorto di averlo ancora indosso dopo averlo provato nei camerini. Una rapida ricerca, però, ha evidenziato che due dispositivi antitaccheggio erano stati rimossi, e messi nella tasca di un pantalone sugli scaffali, mentre un terzo, evidentemente non individuato, era ancora al suo posto e aveva fatto suonare l'allarme. Il giovane, non nuovo a fatti del genere, è stato denunciato alla Procura della Repubblica per furto.