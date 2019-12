Il centro di Siena è stato invaso da un "esercito festante" di Babbi Natale a bordo di fiammanti e suggestive Harley Davidson, un nome che colpisce al cuore non solo gli appassionati di moto. I biker vestiti di rosso hanno animato il centro storico percorrendo via della Sapienza, via delle Terme, piazza Indipendenza, via di Città, via dei Pellegrini, piazza San Giovanni, via Fusari, piazza Duomo, via del Capitano, via Stalloreggi, Pian dei Mantellini, via Sarrocchi, via San Pietro, Casato di Sopra e di Sotto per poi parcheggiare in piazza del Mercato. A quel punto hanno raggiunto a piedi piazza del Campo dove hanno regalato dolci e sorrisi ai piccoli, e non solo a loro.

