Cosa sarebbe successo se il 4 settembre 1260, storica data della battaglia di Montaperti, ci fosse stato un intero gruppo musicale a narrare i fatti dell'epoca, e non solo i menestrelli e i musici itineranti in movimento per i quattro angoli dell'Europa? La vittoria della Repubblica di Siena sull'eterna avversaria Firenze sarebbe finita tra le note di una hit? A questo bizzarro interrogativo rispondono oggi i BardoMagno, formazione goliardico-folk di origine lombarda.

Una delle canzoni che fa parte del loro disco Vol. I si intitola Io Ghibellino e, sull'aria di Io vagabondo dei Nomadi, narra le vicende di un guerriero della fazione senese, fedele all'imperatore, che in quella gloriosa giornata "che fece l'Arbia colorata in rosso" (per citare i versi di Dante nel X Canto dell'Inferno), inflisse ai guelfi papisti una sconfitta che è tutt'ora ricordata e celebrata con un cippo e una piramide sul luogo. Il nostro protagonista narra che "in un vespro a Montaperti mi trovai", in mezzo al sangue e alle frattaglie avversarie sulla spada. Successivamente, assiste gongolante a "quel papista che periva al confine", garantisce che "guelfi in casa non ne ho" e, infine, osserva "quei gigliati che chiedevano pietà" e "il guelfo sul ronzino fugge lesto da Firenze col bottino".

BardoMagno è un progetto musicale legato a Feudalesimo e Libertà, una pagina Facebook di grande successo che ha poi sviluppato un proprio marchio finito su abbigliamento e oggettistica. Il gruppo si è distinto anche in una puntata di Italia's got talent su Canale 5

