La Robur Siena, regolarmente arrembante ma perdente in casa, conferma di essere una macchina da guerra quando si tratta di andare a giocare in trasferta. A farne le spese, questa volta, è stato l'Alessandria dell'ex mister Scazzola, che si è ritrovato a raccogliere tre palloni dal fondo della rete, a dimostrazione di una superiorità anche mentale dei bianconeri, che si impongono 3-1 in Piemonte. Sblocca la situazione Lombardo al 22’ su punizione, e tanto basta per andare al riposo in vantaggio. Nella ripresa, al 19' Eusepi impatta le sorti del confronto, ma Guidone, con una doppietta targata 35’ e 43’, mette il timbro sulla serata del Moccagatta. Per il Siena si tratta del settimo successo stagionale lontano dalle mura del Franchi.