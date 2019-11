E' stata operata la donna senese accoltellata a Firenze e arrivata in codice rosso all’ospedale Torregalli.

Le sue condizioni sono apparse subito gravi, ma non era in pericolo di vita. I medici sono intervenuti a causa della ferita che aveva sul fianco sinistro, inflittale mentre passeggiava in viale Aleardi con il compagno (ferito di striscio e dimesso dopo essere stato medicato al pronto soccorso) e il cane, a sua volta gravissimo. L'aggressore, un 54enne italiano con cui la coppia aveva appena avuto un confronto acceso in un bar poco distante, è stato bloccato dai carabinieri e arrestato con l’accusa di tentato omicidio.