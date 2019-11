Per il fallimento del Siena chiesto il rinvio a giudizio dell'ex presidente Mps Giuseppe Mussari

Nomi illustri nella vicenda del crac dell'Ac Siena. La procura ha chiuso l'inchiesta bis, relativa al fallimento della società bianconera (avvenuto nel 2015) e avviata per appurare se ci fossero responsabilità penalmente rilevanti del Monte dei paschi in questo epilogo che ha scosso il calcio nazionale e l'intera città. E' stato chiesto il rinvio a giudizio per bancarotta fraudolenta per l'ex presidente della banca, Giuseppe Mussari, per tre dirigenti di Rocca Salimbeni e per l'ex presidente dell'Ac Siena Massimo Mezzaroma. Adesso si attende che venga fissata l'udienza preliminare.

Per Mezzaroma è la seconda imputazione dopo quella dell'inchiesta principale, legata alla cessione del marchio per non dover mettere la società in liquidazione. Con lui, sono coinvolti la sorella Valentina e altre sei persone, con reati che vanno dal ricorso abusivo al credito alla bancarotta preferenziale.