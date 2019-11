La Procura della Repubblica di Siena ha acquisito dai carabinieri la notizia della diffusione di un video che mostra il cadavere della donna che si è suicidata il 22 novembre in Piazza del Campo, e ha incaricato proprio i militari di svolgere accertamenti e indagini sull’episodio, in collaborazione con la polizia postale. L'ipotesi di reato è “omissione di soccorso”. I carabinieri stanno raccogliendo le immagini di tutte le telecamere pubbliche e private che abbiano potuto inquadrare la persona che ha ripreso e diffuso il video in questione.