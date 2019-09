Incidente sul lavoro a Monticiano. Un 51enne di orgie albanese, mentre stava effettuando alcuni interventi sulla facciata esterna di un’abitazione, per cause in corso di accertamento è caduto da un’impalcatura alta circa due metri. immediatamente preso in cura da personale sanitario, è stato trasferito con l'elisoccorso alle Scotte, dove è stato trattenuto in osservazione. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione, che stanno indagando anche per accertare la regolare posizione lavorativa della vittima.