"Le lezioni alla Saffi inizieranno il 16 settembre, come da programma”. Parola dell'assessore comunale all'istruzione, Clio Biondi Santi, in merito ai timori che si stanno diffondendo per i lavori legati ai danni provocati dal maltempo nell'ottobre del 2018. I ponteggi non sono ancora stati smontati, ma l'amministratrice rassicura: "Verranno tolti a breve, entro il fine settimana succederà la stessa cosa alle gru. La scuola tornerà agibile nei tempi previsti, le aule sono tutte fruibili".