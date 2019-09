Giro di vite del Comune di Siena per contrastare il fenomeno dei conducenti di bus turistici che non pagano il ticket né al parcheggio del Fagiolone, né on line. La giunta comunale ha deciso di portare la multa dagli attuali 60 euro a 300, di fatto aumentandola di 5 volte. “Questo è un passo assolutamente utile e importante, fino ad oggi era più conveniente pagare eventualmente la multa che il ticket – commenta l’assessore Alberto Tirelli –. Tanti purtroppo continuano a fare i furbi, questa era una decisione necessaria per mandare un messaggio chiaro e preciso”.