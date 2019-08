Un 47enne residente a Rosia, già raggiunto da una misura cautelare perché perseguitava la sua ex, non ha smesso di importunarla ed è stato nuovamente arrestato dagli agenti della squadra mobile della Questura, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa del Gip presso il Tribunale di Siena. Pur essendo agli arresti domiciliari, ha ripreso a bersagliare la donna con atteggiamenti da stalker malgrado il divieto di comunicare con persone diverse dai conviventi. Messaggi minatori, ossessivi e persecutori l'hanno fatta ripiombare nell’incubo, portandola a sporgere un’ulteriore denuncia. Il 47enne è stato portato nel carcere di Santo Spirito a Siena.