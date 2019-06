Compro oro irregolare a Siena, maxi multa da 45 mila euro

La Guardia di finanza continua i suoi controlli sulla verifica del rispetto della disciplina valutaria. L’ultimo dei controlli portati a termine è quello attuato nei confronti di un compro-oro senese, esercente anche l’attività di antiquario.

I militari hanno accertato l’esercizio abusivo dell’attività da parte del soggetto risultato non iscritto, come previsto, all’organismo degli Agenti e Mediatori. Egli non disponeva neppure della bilancia per la misurazione del peso dei monili acquistati. Contestate, inoltre, reiterate violazioni agli obblighi di verifica della clientela, (previste al fine di emarginare avventori collegati a tessuti criminali o connessi ad ambienti terroristici), ripetute violazioni alla legge sui pagamenti in contanti (ossia superiori a 500 euro) nonché l’omessa tenuta del registro previsto per lo svolgimento di attività di antiquario.

Al termine degli accertamenti eseguiti i Finanzieri hanno quindi elevato sanzioni amministrative per oltre 45mila euro, ora al vaglio del competente ufficio.