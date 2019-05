Europee: a Siena è sempre il Pd il primo partito ma la maggioranza è dei partiti di centrodestra

Partito Democratico in testa, ma Lega sempre più vicina. Nelle elezioni europee, in provincia di Siena il Pd riesce a confermarsi primo partito, ma la crescita del Carroccio è evidente: il partito di Salvini è primo in diversi Comuni (Leggi il dettaglio di Siena e della Toscana). Il Pd ottiene dunque il primo posto con il 37, 5 per cento dei voti (52.004 voti), la Lega corre sempre di più e si assesta infatti su numeri record: 28,75 per cento e 39.813 voti. Passo indietro invece del Movimento Cinque Stelle che sfiora il 12 per cento (11,93 per cento) con 16.521 voti. E’ poi testa a testa fra Forza Italia e Fratelli d’Italia: il partito di Berlusconi arriva quarto in provincia di Siena con il 5,13 per cento (7.105 voti), ma Giorgia Meloni è lì: 6.647 voti e 4,80 per cento. Centrodestra comunque in maggioranza. Tutte le altre forze non raggiungono la soglia del 4 per cento.

Il dato del Comune di Siena vede il Partito Democratico in testa con il 37,88 per cento e 9.880 voti, ma anche in questo caso la crescita della Lega è evidente: 6.900 voti e 26,32 per cento (alle comunali prese il 9 per cento). Il Movimento Cinque Stelle (non presente alle scorse comunali) prende 2.502 voti e il 9,5 per cento in città, mentre Fratelli d’Italia è quarto partito con 1.688 voti e il 6,44 per cento, superando Forza Italia che si ferma a 1.523 voti e 5,84 per cento.