Tre ragazzini rubano nelle scuole: il più piccolo ha 11 anni

A Castellina in Chianti i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà alla Procura dei Minori di Firenze tre giovani per furto aggravato.

Si tratta di un ragazzo tunisino del 2004, residente a Castellina in Chianti, studente con precedenti denunce a carico; un ragazzo italiano del 2006, residente Castellina in Chianti, studente, non imputabile; un ragazzo italiano del 2008, residente Castellina in Chianti, studente, non imputabile. Il più giovane, quindi, ha appena 11 anni.

Attraverso una porta lasciata aperta, si erano introdotti all’interno della scuola primaria e media ubicate in quel centro, perpetrando un furto, il 13 aprile.

Parte della refurtiva veniva recuperata. I giovani avevano sottratto due sistemi di altoparlanti, una chiave del locale adibito a mensa dello stesso edificio scolastico, a seguito di perquisizione, veniva rinvenuta all’interno dell’abitazione del primo dei ragazzi e restituita al dirigente della scuola.