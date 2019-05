Neonato muore alle Scotte, accertamenti sulle cause

Neonato muore immediatamente dopo il parto. A darne notizia è la stessa Azienda sanitaria. La mamma, una giovane donna con gravidanza a termine, ha raggiunto l’ospedale Santa Maria alle Scotte nella notte dove è stata immediatamente assistita dai professionisti dell’UOC Ostetricia e Ginecologia, diretta dal professor Filiberto Maria Severi. Nonostante il tempestivo ricorso al taglio cesareo il neonato purtroppo non è sopravvissuto e, come previsto dall’attuale normativa e in condivisione con la direzione aziendale, i professionisti sanitari si sono prontamente attivati per identificare le cause del decesso. “La Direzione – afferma Valtere Giovannini, direttore generale Aou Senese – è vicina ai genitori e a tutta la famiglia in questo momento di profondo dolore. Esprime inoltre la propria costernazione, insieme a quella dei professionisti, che hanno fatto tutto il possibile per prestare le cure necessarie e intervenire tempestivamente”.