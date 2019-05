Donna provoca tamponamento a catena e scappa: individuata con le telecamere

Una 33enne romana, incensurata, è arrivata lunga su alcune auto incolonnate e col proprio mezzo è andata a provocare un tamponamento a catena. L’episodio è accaduto a Chiusi in via Cassia Aurelia Prima. Quattro autovetture sono rimaste danneggiate e due persone infortunate. Una di esse è anche finita all’ospedale di Nottola per il colpo di frusta ricavato dall’impatto.

La donna è subito scesa dall’auto per comprendere cosa avesse prodotto la propria distrazione. Ma qualche istante dopo, prima che i carabinieri giungessero per identificarla, è tornata sul proprio mezzo e si è eclissata senza che nessuno avesse pensato di rilevare la targa del suo suv. I carabinieri della Stazione di Chiusi Scalo, intervenuti sul sinistro, non si sono accontentati di rilevarlo. Hanno visionato i filmati di diverse telecamere e sono risaliti alla targa del suv, giungendo a ricavare, tramite motorizzazione civile, il nome della proprietaria, che veniva altresì riconosciuta in sede di individuazione fotografica dalle persone che l’avevano vista scendere dal mezzo nell’immediatezza dell’incidente. I carabinieri di Chiusi Scalo la denunceranno ora per omissione di soccorso e per “fuga in caso di incidente stradale con danni alle persone”.