La Robur e Mignani divorziano

Adesso è ufficiale. Le strade di Michele Mignani e della Robur Siena si separano. Dopo una settimana di indiscrezioni, che andavano comunque in questo senso, la società bianconera ha ufficializzato la separazione. Il contratto di Mignani, in scadenza a giugno, non verrà rinnovato. Un divorzio non traumatico, preso di comune accordo, fatte le opportune valutazioni sul campionato che è stato e sul lavoro fatto.