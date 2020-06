Donatella Cinelli Colombini, produttrice a Montalcino e fondatrice del Movimento turismo del vino, ha idee chiare su come riportare i visitatori sul territorio nazionale, ma soprattutto su come stimolare spostamenti di prossimità: una promozione e una massiccia campagna di comunicazione da parte del governo, usando le reti pubbliche, per promuovere il mondo del vino, organizzare opportunità all'aria aperta, creare punti di assaggio con prodotti tipici. “Oggi il turismo enogastronomico - spiega - è la prima motivazione di scelta dei turisti, eppure sul sito Italia.it il vino non ha spazio. Questo è gravissimo per un Paese come il nostro. Inoltre occorre creare collegamenti tra le persone e i territori, con interventi immediati. Non basta la governance focalizzata sui singoli territori, ma una manovra di comunicazione importante per riattivare il turismo italiano perché mancano all'appello 59 milioni di turisti stranieri. L'ultimo rapporto dell’Osservatorio sul turismo del vino, redatto dall’Università di Salerno, evidenzia che circa il 60% degli enoturisti visita più frequentemente le cantine della propria regione e che la Toscana è la prima destinazione, con il 45% di preferenze. Il turismo del vino è paragonabile ad un treno in corsa che il Covid ha fermato e che adesso vorrebbe tornare ai fasti di un tempo. Nel 2019, le visite in cantina sono state circa 15 milioni per un giro d’affari di 2,65 miliardi di euro. Se gli stranieri torneranno il merito sarà anche del web, lo strumento più utilizzato per organizzare un viaggio”.