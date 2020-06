Si è risolta con uno spavento, ma nella maniera migliore, la scomparsa di un bambino di 4 anni nel centro storico di Siena. Alla sala operativa della Questura di Siena è arrivata la chiamata disperata della madre, una donna straniera, e gli agenti si sono immediatamente attivati per ricostruire la vicenda. La donna ha raccontato di aver perso di vista il piccolo in piazza Jacopo della Quercia, così sono state allertate le pattuglie in servizio di controllo sul territorio, a cui è stata inviata la descrizione del minore, con la raccomandazione di fare in fretta perché, nel frattempo, era emerso il suo essere affetto da sindrome autistica. I poliziotti delle volanti, dopo appena 5 minuti, hanno notato in piazza Matteotti un piccolo corrispondente alle descrizioni fornite dalla donna. Nelle sue vicinanze c'erano due uomini, che sono stati subito identificati. Il bambino aveva attirato la loro attenzione perché si era messo a correre da solo ed è stato riaffidato alla mamma in buone condizioni.