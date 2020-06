Si torna a parlare del Quartiere Conolly, il padiglione che sta andando in rovina all’interno dell’ex ospedale psichiatrico San Niccolò, e che invece andrebbe salvato e valorizzato, dal momento che è uno dei pochi esempi di Panopticon benthamiano in Italia. Proprio in questi giorni, il Fai sta riproponendo la gara dei Luoghi del cuore e la capo delegazione di Siena, Donatella Capresi, ha sollecitato Andrea Friscelli, che da anni si batte per quell’edificio storico, a partecipare. “Quello che ci ha convinto - spiega quest’ultimo - è che è stata istituita una nuova sezione intitolata «Luoghi storici della salute», che ci è subito sembrata consona. Nella scorsa edizione, ci trovammo a gareggiare con luoghi di grande fascino artistico o paesaggistico, i quali suscitavano tanti sentimenti positivi o sensazioni di bellezza. Un ospedale, tra l’altro intessuto di sofferenze anche se fonte di molte riflessioni, partiva forse già con un po' di svantaggio. Ora, invece, lottiamo alla pari con altri serbatoi di grandi vicende, di professionalità e a volte anche di dolore. Diciamo che sentiamo questa gara più equa”.