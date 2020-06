Dal 15 giugno tornano attivi i servizi di prenotazione delle prestazioni sanitarie con le consuete modalità di accesso. Gli sportelli di accettazione del Poliambulatorio di Pian d'Ovile si affiancheranno dunque al Cup telefonico, all'online e alle farmacie. Verrà inoltre istituito, presso l’ingresso principale della struttura, un ulteriore checkpoint strutturato, dedicato agli utenti che devono effettuare prenotazioni ed esami di laboratorio (dal lunedì al venerdì con orario 7.30-11 per gli esami ordinari; ‪14-16.30 per emocromo, bhcg, inr). Il punto che è già attivo presso l’area parcheggio sarà invece riservato ai soli utenti che devono accedere agli ambulatori per prestazioni già prenotate.