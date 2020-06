Emanuele Calaiò è un bomber che a Siena ha lasciato il segno e che nella città del Palio, nella sua parentesi dal 2008 al 2013, ha saputo calarsi alla perfezione, diventando un idolo della tifoseria e vivendo da vicino la vita e le emozioni di una Contrada (l'Onda). Adesso che ha chiuso con il calcio giocato, diventando dirigente del settore giovanile della Salernitana,l'arciere può guardarsi indietro e tirare le somme. "Fortunatamente - dichiara al sito Calciostyle - nella mia carriera ho vissuto tanti momenti splendidi. Ricordo con piacere la mia esperienza con il Siena, che mi ha dato la possibilità di giocare con continuità in serie A. Ho avuto un buon rapporto con quasi tutti gli allenatori e quasi tutti mi hanno trasmesso qualcosa, ma sicuramente Antonio Conte e Marco Giampaolo, a livello tecnico-tattico, rimangono degli autentici maestri. Così come, a livello caratteriale, Sannino riuscivano a darti una carica in più. Il momento top della mia carriera? Sicuramente a Siena: nonostante mi sia infortunato al perone, a febbraio avevo già realizzato 12 gol in A, potevo tranquillamente chiudere l’anno in doppia cifra e probabilmente avrei anche esordito in Nazionale. Una stagione quasi da incorniciare".