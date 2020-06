Un solo punto di penalizzazione dalla Caf. E' andata meglio del previsto per la Robur Siena, che si aspettava un -2 per il mancato pagamento degli stipendi di gennaio e febbraio, che andavano saldati il 16 marzo mentre i bonifici sono stati effettuati a inizio maggio. In questo modo, i bianconeri passano anche il primo turno dei play off, che avrebbero invece dovuto disputare (contro l’Albinoleffe in trasferta) in caso di 2 punti sottratti alla classifica. Adesso i ragazzi di mister Dal Canto sono scivolati al sesto posto e avrebbero giocato il derby con l’Arezzo, ma gli amaranto hanno rinunciato a partecipare. La squadra di Dal Canto vince dunque a tavolino 3-0 e va avanti senza colpo ferire. Scenderà in campo la prima volta il 5 luglio, ma fare i calcoli adesso su chi sarà l'avversaria è impossibile. C'è di mezzo anche la finale di Coppa Italia tra Ternana e Juventus U23.