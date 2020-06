I vigili del fuoco del Comando di Siena, con il personale del distaccamento di Poggibonsi, sono intervenuti oggi (11 giugno) a Pian dell'Olmino, a Colle Val d'Elsa, per un incidente stradale. Due le auto coinvolte, una delle quali si è ribaltata ed è finita fuori strada, in un fosso. All'interno di quest'ultima c'erano due persone: un uomo di 83 anni, che ha rimediato solo un grande spavento e qualche escoriazione, e una donna di 85, che è stata estratta ferita grazie alla collaborazione del personale sanitario. Entrambi sono stati portati all'ospedale di Campostaggia. L'uomo, come detto, non ha riportato danni, lievemente peggiori le condizioni della signora, ma comunque non destano preoccupazioni. sul posto, oltre ai vigili del fuoco e il 118, sono intervenuti anche i carabinieri.