E' tornata la calma nella situazione di Siena e provincia sul fronte dell’emergenza Coronavirus. Dopo le impennate dei giorni scorsi, quando si è anche registrato il decesso di una donna, il bollettino quotidiano emesso oggi (11 giugno) dalla Usl Toscana sud est per fare il punto, infatti, evidenzia la mancanza di nuovi casi nel Senese. Anche l'indicatore delle guarigioni segna zero, a coronamento di una giornata di tranquillità piatta, mentre in tante parti della Toscana le cose sono andate decisamente peggio. In tutto la macro area, che comprende anche Arezzo e Grosseto, ci sono stati in tutto 2 guariti, a Montevarchi e a Castel del Piano.