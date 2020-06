L'Università di Siena migliora il suo posizionamento internazionale nella Qs World University rankings 2021, posizionandosi tra il 651° e il 700° posto. L'attesa analisi annuale dei britannici della Quacquarelli Symonds (Qs) conferma, dunque, ancora una volta la qualità della didattica e della ricerca della realtà senese, che sale di 50 posizioni a livello internazionale e conferma la diciottesima posizione tra le 36 Università italiane entrate nella classifica. Tra gli indici presi in considerazione, nella città del Palio brillano l'attività di ricerca dei suoi docenti, testimoniata dall'alto numero di citazioni dei loro lavori (nelle prime 300 realtà al mondo), la solida reputazione presso la comunità accademica internazionale e l’elevato numero di studenti da fuori Italia. "Siamo soddisfatti di questo risultato - commenta il rettore Francesco Frati - in particolare per gli asset strategici di sviluppo della ricerca e dell'internazionalizzazione. Questo riconoscimento rappresenta un'ottima presentazione per le immatricolazioni al nuovo anno accademico che si apriranno a breve, per ripartire con fiducia in una situazione complessa e particolare come quella attuale".