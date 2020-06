Il Centro guide Siena e Toscana, per riprendere quota dopo la pandemia e l'isolamento forzato, lancia una proposta. "Siamo circondati - spiega la guida turistica autorizzata Federica Olla a nome dell'organizzazione - da un immenso patrimonio culturale e naturalistico, da una bellezza diffusa di cui siamo più o meno consapevoli, ma che a causa della sua estensione e varietà, e dei ritmi frenetici a cui eravamo abituati, non è facile conoscere in profondità. Mai quanto quest’anno le circostanze ci presentano l’occasione di non allontanarci troppo da casa, di scoprire, o riscoprire ciò che di sorprendente c’è intorno a noi, e di incoraggiare l’economia locale. Abbiamo pensato a un calendario di visite guidate ai borghi che meritano di essere scoperti, riscoperti o consigliati alle persone care". Il programma di giugno parte da Siena e prosegue a Pienza, Monte Oliveto, San Galgano e Massa Marittima, mentre in luglio, agosto e settembre l'interesse si sposterà verso Chianti, Val d’Elsa e ancora Val d’Orcia, l’Amiata, il Bosco della Ragnaia a San Giovanni d’Asso, per non parlare di puntate nelle province di Arezzo, Firenze e Grosseto. "Per partecipare - conclude Olla - sarà necessaria la prenotazione e i gruppi saranno di piccole dimensioni, in osservanza alle norme vigenti".