E' andato in onda ieri sera, 10 giugno 2020, sugli schermi di di Italia Uno il docufilm il "rEsistiamo - Diari dalla quarantena", che ha raccontato il lockdown attraverso le storie di persone comuni, con vite normali ma rese eccezionali da un momento storico unico. Una narrazione reale, senza filtri, composta da una sequenza di video diari forniti dagli stessi protagonisti, immagini che hanno evidenziato momenti di gioia ad altri di timore, quando non di paura vera e propria. Tra i tanti protagonisti, anche due studenti fuori sede a Siena, Riccardo e Manuela, entrambi siciliani e amici di vecchia data. Hanno deciso di vivere insieme l'isolamento per l'emergenza sanitaria, condividendo tutto, dalle cose mandate dalle rispettive famiglie fino ai timori e addirittura la perdita di una persona cara in giorni in cui non era possibile onorare a dovere chi se ne andava. Un concentrato di vita vera, nella loro vicenda come in tutte le altre selezionate.