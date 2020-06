Siena tra le magnifiche 8 del tennis femminile serie A1, allo studio per il torneo una formula penalizzante

Il Ct Siena parteciperà ancora al prossimo campionato di tennis femminile di serie A1, che potrebbe avere una formula penalizzante, imposta dai dettami del Coronavirus che non lasciano grandi margini di manovra. Le squadre ai nastri di partenza saranno, oltre alle senesi, le campionesse tricolori del Prato, Lucca, Parioli Roma, Lumezzane, Genova, Casale e Beinasco. Saranno divise in due gironi da 4 e sono previste solo tre gare d’andata. A seguire, le prime due di un gruppo saranno impegnate nelle semifinali incrociate con le prime due dell’altro, mentre le terze e le quarte se la vedranno tra di loro per la salvezza. Se questi criteri verranno confermati, il rischio concreto è di giocare una sola volta tra le mura amiche, anche se non ci sarà il pubblico e saranno ammesse solo le giocatrici, i tecnici e un accompagnatore per formazione. Le date, indicativamente, dovrebbero essere il 5, 12 e 19 luglio per la regular season, mentre i due fine settimana successivi saranno destinati a play off e play out, con match di andata e ritorno. Ancora da capire la data per disputare la finale.