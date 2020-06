Tra le nomine del nuovo Consiglio direttivo del Parco nazionale Arcipelago toscano c'è anche un senese. A rappresentare il Ministero dell'ambiente, infatti, è stato designato Luca Foresi, geologo e docente dell'Università di Siena che da anni segue gli studi paleontologici di Pianosa, tanto da essere anche direttore del nuovo museo pianosino che è in corso di allestimento. E' anche socio fondatore e vicepresidente dell'Associazione per la difesa dell'Isola di Pianosa. L'investitura è arrivata direttamente dal ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Sergio Costa, che ha firmato il decreto per il nuovo consiglio, che succede al precedente scaduto nel dicembre del 2019.