Il lockdown è archiviato, ma resta il distanziamento sociale: vietati abbracci e calore umano, così le relazioni di coppia sono messe a dura prova. “Il Coronavirus - spiega il sessuologo Jacopo Grisolaghi - ha portato via alla sessualità tanti tasselli importanti. Vengono a mancare gli ingredienti fondamentali per chi non vive in una coppia stabile. Le coppie che hanno affrontato la quarantena, si dividono in due categorie: ci sono quelle che si sono rafforzate e che hanno recuperato la propria vita sessuale, così si può ipotizzare che ci sarà un aumento di nascite nei prossimi mesi. Per altre coppie, invece, è successo l’esatto contrario. Uno studio cinese ha evidenziato che a Wuhan, ad esempio, dopo la fine del lockdown sono aumentati moltissimo i divorzi. Probabilmente, è un fenomeno a cui assisteremo anche noi”.